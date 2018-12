Star Comics lancia DigiStar e inizia la pubblicazione digitale con Dragon Ball

Negli Stati Uniti e in Giappone ormai spopolano sempre di più i fumetti digitali, specie fruiti tramite app, e le case editrici si stanno muovendo sempre più verso quella direzione. In Italia, Star Comics inizia a muovere dei passi nel settore con una nuova iniziativa, DigiStar.

Il 21 dicembre, tramite la propria pagina Facebook, Star Comics ha annunciato l'inizio dell'avvento dei suoi manga in formato digitale tramite la nuova piattaforma DigiStar e tramite la commercializzazione degli stessi fumetti tramite ebook su Amazon in formato Kindle.

La casa editrice perugina ha fatto partire questa nuova piattaforma con l'iconico Dragon Ball, uno dei suoi manga di punta, mettendo a disposizione i 42 volumi della serie nel formato Evergreen con un costo di 3,00€ l'uno, contro i 4,30€ del costo dello stesso materiale cartaceo. Ma la stessa Star Comics naturalmente avvisa che non sarà l'unico manga disponibile nel nuovo formato, ma che nel 2019 seguiranno tanti altri titoli appartenenti alla sua scuderia.

Naturalmente in molti sperano che sia l'inizio di una nuova pubblicazione dei manga, con una piattaforma digitale ben fornita e che, magari, evolva in simulpub sullo stesso stile della Viz Media o di Crunchyroll che pubblicano i capitoli dei manga in inglese sulle loro piattaforme online lo stesso giorno della commercializzazione in Giappone.