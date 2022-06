Star Comics: Mermaid Saga di Rumiko Takahashi torna in una nuova edizione

La carriera di Rumiko Takahashi è stata costellata di grandi successi indimenticabili, tanto da guadagnarsi il soprannome di "principessa dei manga". Tuttavia, oltre ai cult più noti come Lamù, Ranma 1/2 e Inuyasha, la leggendaria autrice ha firmato anche opere meno blasonate. Una di queste è Mermaid Saga, che torna in Italia con Star Comics.

Sulle proprie pagine ufficiali, Edizioni Star Comics ha annunciato che dal 29 giguno 2022, nelle fumetterie italiane arriverà il primo dei due volumi di Mermaid Saga, una delle opere più intriganti e cupe dell'autrice.

Attualmente, Star Comics sta pubblicando la Wide Edition di Inuyasha, ma la casa editrice italiana rilancia con un'altra serie di Takahashi. La nuova edizione di Mermaid Saga, il capolavoro nascosto della mangaka, debutterà a un prezzo di 18 euro a volumetto.

Ben diversa da quella delle opere che hanno reso celebre l'autrice, la trama di Mermaid Saga segue la storia di Yuta, un giovane che ha ricevuto il dono dell'immortalità dopo aver mangiato la carne di una sirena. Secondo la leggenda, questa carne è velenosa per i più e quando non uccide, trasforma chi la ha mangiata in un orrendo mostro immortale. Solo in pochissimi casi dona l'eterna giovinezza, e uno di questi è quello di Yuta, il quale un giorno incontra Mana, ragazza misteriosa che pare avere le risposte per i suoi problemi.

Mermaid Saga si contraddistingue per una narrazione violenta, sanguinolente e tragica, ma anche mistero e orrore. Anche grazie a quest'opera, Rumiko Takahashi ha ricevuto la medaglia nastro viola. Incontro a quale destino andranno Yuta e Mana?