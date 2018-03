Star Comics ci mostra la copertina italiana del quinto volume di Dragon Ball Full Color

ha recentemente aggiornato il proprio sito ufficiale, rivelando la copertina italiana del quinto volume del progetto “”, fumetto che, come suggerito dal titolo, ci permette di rivivere le prime avventure diper la prima volta anche a colori.

Quinto di otto albi, il volume con alette (ma privo di sovraccoperta) sarà acquistabile in edicola, fumetteria, libreria, su Amazon Italia e sullo shop del sito Star Comics a partire dal prossimo 23 Maggio 2018 per la modica cifra di 6.90€.

Visionabile in calce all’articolo, la copertina immortala Goku bambino con un’espressione alquanto seria, mentre una splendida Bulma, armata di fucile e assai poco vestita (un'usanza tipica della prima serie di Dragon Ball), si mostra allegra e sorridente. Come dimostrato dai personaggi disegnati sullo sfondo, fra cui spiccano Crilin, Arale ed il Generale Blue, il volume dovrebbe essere incentrato sulla saga del Red Ribbon, ossia il primo, vero nemico del nostro piccolo eroe.

Di seguito riportiamo invece la descrizione ufficiale pubblicata sul sito dell'editore italiano.



"Una fantastica edizione completamente a colori del capolavoro del maestro Toriyama! Una pubblicazione imperdibile divisa per saghe, lanciata in Giappone dalla casa editrice Shueisha, ora finalmente disponibile anche per i lettori italiani!

Dopo aver sgominato i nemici all’interno della Muscle Tower grazie all’aiuto di Ottone, Goku sale a bordo della Nuvola Kinto per andare a cercare Bulma nella Capitale dell’Ovest... La lotta contro il temibile esercito Red Ribbon continua!"

Approdato in Italia lo scorso gennaio, Dragon Ball Full Color è pubblicato in Italia a cadenza mensile, e sebbene l’editore Star Comics avesse inizialmente in mente il piano di pubblicare solo La Saga del Giovane Goku, nei mesi passati è stato annunciato che l’opera proseguirà con la Saga del Demone Piccolo (composta da 4 volumi), la Saga dei Saiyan (composta da 3 volumi), la Saga di Freezer (composta da 5 volumi), la Saga di Cell (composta da 6 volumi) e la Saga di Majin Bu (composta da 6 volumi). Per maggiori informazioni su questa eccezionale ristampa a colori, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra analisi del primo volumetto.