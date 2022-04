Star Comics mostra il volume 100 di ONE PIECE: i segreti della Celebration Edition

La più grande delle avventure, sta per tagliare il suo più grande traguardo anche in Italia. Dal 20 aprile 2022, i lettori italiani avranno finalmente tra le mani l'atteso volume 100 di ONE PIECE. Ecco tutti i segreti della Celebration Edition firmata Edizioni Star Comics.

I pirati di ONE PIECE fanno rotta verso il Napoli Comicon 2022. Nel corso della manifestazione, una delle più grandi d'Italia, Edizioni Star Comics lancerà ONE PIECE n.100 Celebration Edition. Di questa edizione di lusso, finalmente abbiamo un assaggio.

Dopo oltre vent'anni di serializzazione, ONE PIECE taglia il traguardo dei cento anche in Italia. L'atteso volume dell'opera che appassiona milioni di lettori nostrani, arriva in un cofanetto speciale progettato dal designer Fabrizio Verrocchi. Il box, in tiratura limitata, come vediamo dal filmato in calce all'articolo è arricchito da dettagli dorati in sovrarilievo.

Una volta aperto il mistico cofanetto dei sogni, gli acquirenti si trovano davanti a una tavoletta di Rufy in cui reclama il titolo di Re dei Pirati. Al suo interno, è incluso il volume 100, dotato di una sovracopperta in PVC trasparente e una copertina "regale".

Sono inoltre inclusi una pergamena che raffigura tutti i protagonisti dell'opera leggendaria di Eiichiro Oda, un bracciale in tessuto e un messaggio d'omaggio dell'autore. Il box, il cui costo è di 18 euro, ma sicuramente destinato a crescere nel tempo, include uno spazio apposito per contenere i volumi 98 e 99 di ONE PIECE - Celebration Edition. E voi, avete partecipato alla ONE PIECE Road to 100?