Star Comics: il Napoli Comicon 2023 si chiude con due nuovi annunci

Il Napoli Comicon, una delle fiere più importanti del panorama italiano per quanto riguarda fumetti e manga, si chiude oggi 1 maggio 2023, e la casa editrice Star Comics ha deciso di lasciare la presentazione di due serie come ultimi annunci, dopo già le altre novità presentate nel corso delle precedenti giornate dell’evento.

La prima novità presentata è Mermaid Melody Pichi Pichi Pichi, miniserie in tre volumi scritta da Michiko Yokote e disegnata da Pink Hanamori, in cui si narra la storia di Lucia, ragazza che gestisce il bagno pubblico La Perla insieme alla sua amica Nikora. Le due però sono in realtà delle sirene, e Lucia, in quanto principessa, deve riuscire a difendere i Sette Mari da un’imminente minaccia mentre fa i conti con la vita quotidiana di una ragazza normale, innamorata di un surfista. La celebre opera maho shojo tornerà in Italia in due versioni, una regular e una limited in cui i tre volumi saranno raccolti in un cofanetto da collezione.

La seconda serie annunciata, e in arrivo sempre nella stagione autunnale del 2023, è X6 – CRUCISIX di Shiryuu Nakatake. Attualmente in corso in Giappone, dove è arrivata al decimo volume, la serie tratta del delicato tema del bullismo e della vendetta. Shun Uruma è un ragazzo che viene continuamente preso in giro e malmenato da cinque dei suoi compagni. Stanco di questa situazione, dopo un evento più che drammatico, Shun chiede al nonno di insegnarli come potersi difendere. Inizierà quindi il suo percorso di vendetta per ripagare i suoi carnefici con la stessa moneta.

Fateci sapere se queste due novità di Star Comics vi hanno incuriosito nei commenti. Prima di salutarci vi lasciamo agli annunci Star Comics della terza giornata del Napoli Comicon 2023.