Star Comics: le novità manga della quarta giornata di Lucca Comics & Games 2022

Lucca Comics & Games 2022 è quasi terminata, ma Star Comics non ha ancora smesso di presentare serie e volumi che si aggiungeranno presto al loro catalogo. La casa editrice, seguendo quanto avvenuto nelle prime tre giornate, ha organizzato una nuova live, intitolata "Two is better than One", per presentare quattro novità in arrivo nel 2023.

Si tratta dell’ultimo appuntamento con Aperimanga per quanto riguarda questa edizione della fiera di Lucca, e come si può evincere dal titolo l’incontro è stato dedicato a riedizioni di opere portate in Italia dalla stessa Star Comics, o aventi più protagonisti. Il primo annuncio è stato Miracle Girls, manga shojo di Nami Akimoto, sul quale è basato l’anime È un po’ magia per Terry e Maggie. La nuova edizione sarà composta da 5 volumi, a differenza dei 9 tankobon pubblicati in Giappone, e arrivati in Italia tra il 1997 e il 2000, e il primo numero arriverà nella primavera del 2023.

Witch Watch di Kenta Shinohara è la seconda novità presentata. In arrivo nell’estate del 2023, la nuova opera dell’autore di Astra Lost in Space tratta della convivenza tra Morihito e Niko, un ragazzo e una ragazza amici d’infanzia che dovranno fare i conti con i loro rispettivi poteri: una forza sovrumana e imprevedibili capacità magiche.

La terza aggiunta al catalogo, prevista per l’inverno del 2023, è lo shonen A Couple of Cuckoos di Miki Yoshikawa, di cui è uscita una trasposizione animata distribuita su Crunchyroll da aprile a ottobre 2022. La storia parla di uno scambio di culle che ha destinato Nagi ed Erika a vivere in famiglie che biologicamente non erano le loro. Ma il fato ha anche altre sorprese in serbo per i due protagonisti, in quanto i loro genitori hanno deciso di farli sposare.

Il quarto, e ultimo, annuncio è stato Welcome to the Ballroom di Tomo Takeuchi. Iniziata nel novembre del 2011, e ancora in corso con pubblicazione irregolare, l’opera tratta di Tatara Fujita che si avvicina al mondo del ballo da sala grazie a Kaname Sengoku, motociclista e istruttore di danza che lo salva da alcuni bulli. Anche questa serie debutterà nel catalogo Star Comics nell’inverno del 2023.

Si concludono così gli annunci di Star Comics a Lucca Comics & Games 2022 sulle novità manga in arrivo nel 2023. Diteci quali sono state le novità che vi hanno sorpreso di più e quali prenderete.