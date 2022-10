Star Comics: le novità manga della seconda giornata del Lucca Comics & Games 2022

La seconda giornata del Lucca Comics & Games 2022 ha portato novità molto interessanti nel catalogo Star Comics. Durante la live pomeridiana in diretta dagli Star Studios di Lucca, sono stati annunciati cinque nuovi prodotti, intitolando la live Treasures, anticipando l’importanza e il valore di alcune di esse.

La prima aggiunta al catalogo si allontana dalle produzioni propriamente fumettistiche, lasciadno spazio ad una raccolta di di saggi, interviste, curiosità e interviste inedite del grande maestro dell’horror Junji Ito. Dal titolo Junji Ito - Kenkyu, il volume sarà disponibile nella stagione primaverile.

Il secondo annuncio ha confermato l’arrivo della serie di Your Letter di Hyeon A Cho nella primavera del 2023. Si tratta di un webcomic coreano, già disponibile sulla piattaforma WEBTOON, che tocca delle corde molto delicate in maniera sofisticata e sorprendente.

Terza novità riguarda il maestro Tatsuki Fujimoto, del quale dopo l’indimenticabile Look Back, pubblicato proprio da Star Comics il 28 ottobre 2022, tornerà in Italia nella primavera del 2023 con Goodbye, Eri, storia one-shot che ha ribadito l’incredibile talento dell’autore di Chainsaw Man, capace di conquistare anche con racconti più sensibili. Proprio come le raccolte di racconti e Look Back, anche Goodbye, Eri sarà disponibile in due versioni, regular e cartonata.

Ranking of Kings di Sousuke Toka, serie molto apprezzata in Giappone, che ha già riscosso grande successo anche grazie all’anime curato da Wit Studio, e disponibile su Crunchyroll. La serie, arrivata a 14 volumi in Giappone e ancora in corso, tratta del piccolo principe Bojji che dovrà dimostrare di meritare la corona, strappatagli da suo fratello Daida.