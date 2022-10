Star Comics: le novità manga dalla terza giornata di Lucca Comics & Games 2022

La casa editrice Star Comics torna nel corso della terza giornata della fiera Lucca Comics & Games 2022 con una nuova live dedicata alle uscite manga che arriveranno nel corso del 2023. Dal titolo Love Love Love l’appuntamento è stato dedicato a quattro nuove serie shojo e seinen, vediamole tutte nel dettaglio.

Prima novità è Promise Cinderella di Oreco Tachibana, serie pubblicata dal 2018 al 2022 che conta 110 capitoli raccolti in 16 volumi. La storia tratta di Hayame, una donna che da tranquilla casalinga si ritrova senza nulla a causa del divorzio. Un giorno viene però viene avvicinata da un giovane molto ricco, un incontro che cambierà nuovamente la sua vita.

Il secondo annuncio ha riguardato invece una serie ancora in corso in Giappone, lo shojo King’s Beast di Rei Toma, arrivato a 10 volumi. Riprendendo l’universo di Dawn of the Arcana, l’autrice porta i lettori in un mondo profondamente corrotto, abitato da umani e ajin, esseri a metà tra umani e bestie, dove Kogetsu cercherà di cambiare il proprio destino sfruttando la vicinanza con il sovrano.

La terza aggiunta al catalogo arriverà nell’inverno del 2023, e si tratta del boys’ love Lullaby of the Dawn di Ichika Yuno. Giunta a 3 volumi in patria, e attualmente in corso, la serie tratta di Elva, il kannagi, ovvero un medium che tramite i suoi poteri deve proteggere un piccolo villaggio da creature misteriose e pericolose. Inaspettatamente però un giorno salva un bambino, Alto, che lo salva dal suo destino di kannagi.

La quarta novità e Here U Are, webcomic cinese appartenente al genere boys’ love di D. Jun in arrivo nella primavera 2023, in 4 volumi cartacei, realizzati in collaborazione con l’editore cinese e l’autore. Ci saranno ulteriori novità sulla serie che verranno annunciate in seguito dalla Star Comics. In un’atmosfera puramente scolastica, Yu Yang, responsabile dell’accoglienza dei nuovi studenti, si ritroverà ad aiutare Li Huan, un ragazzo profondamente asociale e dai modi irriverenti.

Vi ricordiamo infine che tra le molte novità annunciate nei giorni scorsi da Star Comics vi è anche il romanzo ufficiale del film ONE PIECE:RED.