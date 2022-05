Star Comics: tutte le novità presentate al Salone Internazionale del Libro

Nel corso del XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino la casa editrice Star Comics una delle più importanti nel panorama nazionale, ha annunciato alcune novità, tenendo anche un evento live sulla piattaforma Twitch con ospiti e influencer per presentarle. Ripercorriamo tutte le novità annunciate oggi 22 maggio 2022.

Il primo annuncio è stato Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba il Libro da Colorare - Rosso, primo albo di una serie di 4, composto da 80 pagine in cui gli appassionati dell’opera di Koyoharu Gotoge, diventata un vero fenomeno mediatico, troveranno tavole interamente da colorare, e la cui uscita è prevista entro la fine del 2022. Seconda novità è stata invece Tokyo Aliens, nuova opera di Naoe, definibile come un connubio tra i generi fantascientifico e poliziesco.

Poi troviamo YUKO, volume che raccoglie 12 storie autoconclusive, pubblicate tra il 1991 e il 2000, firmate dal maestro Ryoichi Ikegami, dove ad essere centrali sono i temi della decadenza, dell’erotismo e dell’attrazione psicologica. Sempre di Ryoichi Ikegami Star Comics pubblicherà OEN, volume contenente nove racconti gekiga originariamente pubblicate sulla rivista Garo e che hanno segnato l’inizio della carriera del maestro, dove vengono affrontati da vicino la fragilità della vita, la pressione esercitata dalle convenzioni sociali e la falsità delle apparenze.

Il quinto annuncio ha riguardato la serie Kieta Hatsukoi, scritta da Wataru Hinekure e disegnata da Aruko, una rom-com ambientata al liceo e ricca di fraintendimenti dai quali scaturiscono situazioni imbarazzanti e comiche. L’ultima novità è stata una sorpresa, i pazzi coniglietti di Ubisoft partiranno infatti per una missione piuttosto importante, ovvero salvare Luminys, nella serie Rabbids - Luminys Quest, di Mr Tan e Federica Di Meo. Diteci quale dei sei annunci vi interessa di più nei commenti.