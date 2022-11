Star Comics: le novità dell'ultima giornata del Lucca Comics & Games 2022

Nel corso dell’ultima giornata del Lucca Comics & Games 2022, la casa editrice Star Comics ha voluto chiudere con dei nuovi annunci, presentati durante la live Star x Rabbids - Luminys Quest, dedicata anche alla collaborazione con Ubisoft. Vediamo insieme tutti i dettagli delle due novità che si aggiungeranno al catalogo nell’autunno del 2023.

Alla live ha preso parte anche Federica di Meo, disegnatrice del manga italiano sopracitato, che per l’occasione ha annunciato la sua nuova opera. Dal titolo ONEIRA, la serie è ambientata in un mondo dove gli incubi si generano dall’anima delle persone, e tentano di ucciderle. Per porre fine ad un flagello del genere, la Santa Sede forma un corpo armato, la casta delle Epeire. La protagonista è Arane Heos, una delle migliori cacciatrici, che sembra nascondere un segreto pronto a stravolgere la sua esistenza. Scritto da Cab e disegnato da Federica di Meo, il manga francese si presenta quindi come un dark fantasy ispirato al gotico europeo.

La seconda novità riguarda invece Gachiakuta, manga attualmente in corso e di cui sono stati pubblicati i primi tre volumi in Giappone. Si tratta dell’opera di esordio di Kei Urana, assistente di Atsushi Ohkubo di Soul Eater e Fire Force, che tratta di una società dove chi si macchia di gravi crimini viene condannato all’Abisso. La vita del protagonista Ludo verrà stravolta quando sarà erroneamente accusato di omicidio e finirà per dover fare i conti con l’Abisso.