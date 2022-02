Star Comics: ONE PIECE Party giunge al termine, debutta Rosen Blood

Se una serie sta per salutare definitivamente i lettori, un'altra si aggiunge alla vastissima offerta di Edizioni Star Comics. Parliamo rispettivamente di ONE PIECE Party, che termina con il Volume 7, e Rosen Blood, un racconto dark vittoriano.

Il geniale spin-off comico di ONE PIECE si conclude con il prossimo arrivo del settimo numero. ONE PIECE Party Vol.7 chiude una carrellata di spassosissime storie brevi, che riuniscono i personaggi più amati dell'iconica opera di Eiichiro Oda. La serie parallela illustrata da Ei Andoh termina il 23 febbraio 2022, e verrà sostituito dalla nuova edizione di Card Captor Sakura.

Sempre nella stessa data, fa il suo debutto italiano Rosen Blood. Lo shojo manga scritto e illustrato da Kachiru Ishizue, narra la storia di Stella, che dopo aver perso la sua famiglia, si mette in viaggio alla ricerca di un lavoro. Coinvolta in un terrificante incidente, si risveglia miracolosamente illesa in un'enorme villa, dove assieme ad altri tre uomini vive Levi. Senza un posto in cui andare e in debito, Stella comincia a prestare servizio come cameriera. I quattro ragazzi, però, di umano hanno solo l'aspetto.

La miniserie in 5 volumi debutterà in un primo albo in doppia versione, normale e con gadget. Quest'ultima, a tiratura limitata, ha in allegato tre cartoline. Prima di questi due volumetti, sarà il turno delle terrificanti storie di Kazuo Umezz raccolte in Horror Theater.