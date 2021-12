Star Comics: ONE PIECE Vol. 100 debutta a Napoli Comicon 2022

La ONE PIECE Road to 100 giunge al termine al Napoli Comicon 2022. Come annunciato da Edizioni Star Comics sui propri social network, l’atteso centesimo volume dell’opera di Eiichiro Oda debutterà in occasione del Salone Internazione del Fumetto di Napoli, in programma ad aprile 2022.

Dopo due splendidi volumi celebrativi, la Road to 100 dell’editore italiano sta per culminare con l’arrivo di ONE PIECE n. 100. Questo incredibile traguardo sarà tagliato in una sede speciale, il Napoli Comicon 2022. La ciurma di Cappello di Paglia getterà l’ancora alla Mostra d’Oltremare!

Esattamente come i due albi precedenti, anche questo volume di prossima uscita arriverà in due edizioni diverse, una regolare e l’altra celebrativa. ONE PIECE n. 100 Celebration Edition debutterà al Comicon 2022, che si terrà dal 22 al 25 aprile 2022. I dettagli su questa prestigiosa edizione da collezione verranno comunicati da Star Comics nel corso delle settimane a venire.

ONE PIECE n. 100 segna un nuovo inizio per l’intramontabile opera di Eiichiro Oda, che ha raggiunto una tiratura di circa 490 milioni di copie in tutto il mondo. Nel solo territorio italiano, ONE PIECE ha superato i 18 milioni di copie in circolazione, un successo che non si limita alla sola serie a fumetti, ma anche all’anime, e al lungometraggio animato e alla serie live action di prossima uscita.

E voi, avete collezionato tutti i 99 volumi usciti finora? Vi lasciamo alla combinazione di cover di ONE PIECE e vi ricordiamo che in Italia ha recentemente debuttato ONE PIECE Novel Law.