Star Comics porta in Italia Barrage, un'opera dal creatore di My Hero Academia

Prima di conquistare il consenso del grande pubblico con My Hero Academia, l'autore Kohei Horikoshi ha attraversato un lungo periodo di perfezionamento della sua cifra artistica in cui ha sfornato due opere, Crazy Zoo e Barrage. La prima è già disponibile in Italia, mentre la seconda arriverà nel mese di aprile, nelle librerie, fumetterie e online.

La serie, che si comporrà di soli due volumi, farà parte della collana Dragon. Vi lasciamo la sinossi ufficiale diffusa dall'editore Star Comics:

"Il pianeta Industria è funestato una lunga guerra per la supremazia tra umani e alieni. Astro, un giovane dei bassifondi dall'animo gentile, lavora incessantemente per prendersi cura di altri poveri orfanelli che considera la sua famiglia. Un giorno, dopo il licenziamento a causa di un diverbio con un alieno, davanti al giovane appare una figura tale e quale a lui nell'aspetto e nella voce, che si rivela essere nientemeno che l'erede al trono di Industria! Cosa accadrebbe se il principe sfruttasse la somiglianza e gli chiedesse di prendere il suo posto per salvare il pianeta e riportare la pace?

Dall'acclamato autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, una nuova coinvolgente miniserie in due volumi".

Le premesse narrative paiono sicuramente diverse da quelle di My Hero Academia, anche per via della consistenza della serie, che in soli due volumi dovrebbe avere un rimo narrativo molto sostenuto. Nello stile, invece, si può riconoscere una continuità evidente con l'opera attuale, per le sue forme arrotondante e l'eccentricità del character design, due costanti che non sono mai mancate neanche nel primissimo manga di Kohei Horikoshi - Crazy Zoo.



Nelle ultime ore è stata mostrata la splendida cover del volume 25 di My Hero Academia. In un intervista recente, invece, Kohei Horiskohi ha rivelato l'autore dal quale è stato maggiormente influenzato dal punto di vista artistico.