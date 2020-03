Star Comics porta in Italia 'Seiri-chan', la celebre commedia a tinte rosa di Ken Koyama

Edizioni Star Comics porterà presto in Italia il primo Volume di "Seiri-chan", il fumetto di Ken Koyama vincitore dell'ambitissimo Premio Culturale Osamu Tezuka. Di seguito potete leggere il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice.

"SEIRI-CHAN – LA TUA AMICA MENSILE arriva in Italia l’11 marzo con tutta la sua sorprendente irriverenza! Si tratta di un fumetto davvero unico nel suo genere, che affronta con delicatezza e ironia il sempre attuale e complesso tema del ciclo mestruale.

Ma chi è davvero la buffa protagonista dell’opera? Seiri-Chan è un simpatico essere rosa a forma di cuore che ogni mese si presenta alla porta delle donne sconvolgendo per qualche giorno le loro vite. Amica, incubo, confidente, risorsa di ogni donna: nessuno si salverà dai suoi "Seiri-punch"… nemmeno gli uomini!

Caso editoriale in Giappone, ha recentemente ispirato un originalissimo live-action e ora si appresta a invadere le fumetterie e le librerie italiane e gli store online. Il volume – una raccolta di storie brevi scorrevoli e divertenti scritte e disegnate dal maestro Ken Koyama – verrà pubblicato nella collana Wasabi, di cui fanno già parte opere come NOTE DALL’APPARTAMENTO 107 e i due volumi de LO SFIGATTO".

La sinossi dell'opera è stata così descritta dalla casa editrice: "Un tenero e divertente racconto incentrato sulle donne e sulle difficoltà che devono affrontare nel trovarsi “faccia a faccia” con la visitatrice inopportuna che bussa alla loro porta una volta al mese. C'è chi la saluta sorpresa che sia già l'ora della sua visita; chi la accoglie in malo modo; chi la riabbraccia con sollievo; c’è chi la conosce per la prima volta; c'è chi, un giorno, non la vede più arrivare, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita".

Seiri-chan uscirà l'11 marzo e sarà disponibile in fumetteria, libreria e negli store online. Il primo Volume contiene 10 capitoli del manga, illustrati in circa 224 pagine. Il prezzo è di €12.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di leggere quest'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che ad aprile sarà il turno di Raw Hero, altra importante opera giapponese distribuita da Star Comics.