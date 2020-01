Star Comics prepara contenuti speciali per Demon Slayer: presentato un super volume

Il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventato celeberrimo in Giappone, macinando vendite su vendite grazie all'anime di Ufotable. Ciò si è naturalmente riflesso anche sugli altri mercati, come ad esempio l'Italia, con diverse sorprese che attenderanno a breve i fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che acquistano i volumi Star Comics.

Mentre in Giappone Demon Slayer è prossimo alla fine, Star Comics in Italia incentiva i fan a iniziare l'opera. Tramite un post sul proprio sito e sulla propria pagina Facebook, la casa editrice perugina ha annunciato l'arrivo di un volume unico denominato Demon Slayer Starter Pack. Questo racchiuderà i primi cinque tankobon dell'opera, creando così un volumone di ben 960 pagine. Demon Slayer Starter Pack arriverà nelle fumetterie italiane l'8 aprile 2020 al costo di 19,00€.

Non solo il Demon Slayer Starter Pack, perché Star Comics ha anche rivelato che chi segue già l'opera acquistando i volumi Star Comics vedrà un'altra sorpresa in futuro. In particolare, bisogna rimanere in attesa di annunci riguardanti il volume 7 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Considerata la cadenza bimestrale e che il sesto tankobon sarà pubblicato in Italia a febbraio, anche quest'altra sorpresa arriverà nel mese di aprile.

Bisogna quindi rimanere solo in attesa di altri comunicati da parte di Star Comics, sperando che questa iniziativa della casa editrice non provochi situazioni come quelle create dai volumi di Demon Slayer in Giappone.