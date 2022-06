Star Comics presenta 1984: dal romanzo di George Orwell

La recente acquisizione del 51% di Star Comics da parte di Mondadori non distoglie l'attenzione dalla casa perugina dalle prossime uscite. L'ultimo annuncio, è 1984, l'adattamento a fumetti del romanzo di culto di George Orwell.

Il 22 giugno 2022 nelle librerie e fumetterie italiane arriva 1984, la graphic novel dalla penna dello sceneggiatore Jean- Christophe Derrien e dalla matita di Rémi Torregrossa. Questo classico della letteratura distopica, ritratto da George Orwell nel dopoguerra, trova una nuova forma nell'adattamento a fumetti. Sempre nel mese di giugno, con Star Comics debutta Saint Tail New Edition.

Derrien e Torregrossa seguono in maniera fedele le avventure del protagonista Winston Smith, un impiegato il cui compito è quello di rivedere la storia. In quel mondo, il sentimentalismo è proibito, ma Smith è attratto da Julia, una donna potenzialmente pericolosa per lui. Insieme, i due cercheranno di fuggire dalla morsa del governo e dal leader che vigila su tutto e tutti, il Grande Fratello.

Il volume, quasi interamente i bianco e nero, offre al lettore un nuovo punto di vista sull'atmosfera spaventosa e sporca della società di Orwell, un mondo cupo e privo di colori in cui però vivono ancora delle emozioni. Il prezzo di copertina, è di 13,90 euro.