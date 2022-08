Star Comics presenta A te che conosci l'azzurro del cielo, in uscita a settembre

In attesa dell’imminente debutto italiano di In the Clear Moondusk di Mika Yamamori, Star Comics presenta un’altra opera che a gironi farà il suo esordio. Attraverso un comunicato ufficiale, l’editore italiano annuncia A te che conosci l’azzurro del cielo - Her Blue Sky, l’adattamento manga del film animato di Mari Okada.

Il 14 settembre arriva nelle fumetterie italiane A te che conosci l’azzuro del cielo – Her Blue Sky, tratto dal lungometraggio anime co-sceneggiato da Mari Okada, regista di Ano Hana e autrice di Savage Season, e diretto da Tatsuyuki Nagai. Il film di Her Blue Sky è già disponibile su Netflix.

Il manga racconta la storia delle sorelle Akane e Aoi. Da quando i loro genitori sono morti in un incidente, Akane, la maggiore, si prende cura di Aoi e per stare assieme a lei rinuncia ad andare a vivere a Tokyo con il fidanzato Shinnosuke. Questa, è la causa della separazione tra i due.

Tredici anni dopo, mentre suona il basso nel suo luogo di sempre, Aoi incontra nuovamente “Shinno”, di cui non si avevano più tracce. Com’è possibile che sia proprio lui e che sia ancora identico a come era oltre un decennio prima?

Il manga, un’intensa miniserie fantasy tra musica e sentimenti, è impreziosito dalle magnifiche illustrazioni di Yaeko Ninagawa. Nel 2023 A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky debutterà anche sotto forma di romanzo, ma nell’attesa sarà possibile leggere il primo volume del manga.