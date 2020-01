Star Comics presenta la Dragon Ball Collection, il primo cofanetto debutta il 29 gennaio

Il 2020 di Edizioni Star Comics inizia con la riproposizione della celebre Dragon Ball Evergreen Edition, per l'occasione suddivisa in 7 pratici cofanetti composti da 6 Volumi l'uno. Questa nuova versione, in cui verranno interamente raccontate le avventure di Goku & Co, debutterà nel mese corrente e si chiamerà Dragon Ball Collection.

La prima delle 7 raccolte sarà acquistabile dal prossimo 29 gennaio in fumetteria, libreria e negli store online ed includerà, come precisato in precedenza, i primi 6 Volumi dell'opera originale. Il prezzo di ogni cofanetto si attesta intorno ai 26 euro.

La Dragon Ball Evergreen Edition è stata lanciata sul mercato per la prima volta diversi anni fa, è composta da un totale di 42 Volumi e copre tutti gli eventi fino alla conclusione di Dragon Ball Z. La nuova Dragon Ball Collection rappresenta quindi un'ottima occasione per rivisitare l'intera storia di Toriyama in maniera semplice ed immediata, senza dover andare alla ricerca di tutti i vecchi Volumi. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati?