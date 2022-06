Star Comics presenta la nuova edizione di Saint Tail: in uscita a giugno

In questo caldissimo mese di giugno, Edizioni Star Comics porta i suoi lettori a fare un tuffo nella nostalgia. Direttamente dagli anni Novanta, torna una serie che ha appassionato il pubblico italiano. Dopo venticinque anni, riecco Saint Tail in una nuove edizione tutta da scoprire.

La recente acquisizione di Star Comics da parte di Mondadori non ferma i piani editoriali della casa. Dal 15 giugno, nelle fumetterie italiane debutta Saint Tail New Edition, nuovissima edizione con gallery a colori del classico di Megumi Tachikawa. A giugno, Star Comics celebra il Pride Month con altre tre uscite.

Saint Tail debuttava, con Edizioni Star Comics, nel 1997 sulla rivista Amici. Dopo aver appassionato gli amanti del genere majokko dell'epoca, la serie torna per far innamorare anche il pubblico attuale. Questa riedizione dei quattro volumi dell'opera vanta gallery a colori che aprono ogni albetto, copertine con inserti dorati e una revisione dei testi in linea con i tempi.

La trama segue le vicende di Meimi Haneoka, una studentessa delle scuole medie che frequenta l'Istituto Saint Paulia e che è molto legata all'amica Seira, una ragazza che intende diventare novizia. Quando Meimi scopre dei numerosi torti subiti dalle vittime innocenti, per aiutare l'amica si trasforma nella ladra Saint Tail. Il figlio dell'ispettore di polizia, Asuka jr., la mette nel mirino per catturarla e smascherarla. Tuttavia, egli è il ragazzo di cui Meimi è segretamente innamorata.