Star Comics presenta i manga queer e shojo in arrivo nei prossimi mesi

In queste prime settimane dell'anno nuovo, Edizioni Star Comics sta sparando alcune delle sue migliori cartucce in serbo. Dopo aver presentato la Ultimate Edition di Dragon Ball, l'editore italiano ha tirato fuori alcuni dei titoli manga di genere queer e shojo in arrivo nei prossimi mesi.

Durante l'ormai consueto appuntamento live stream, Star Comics ha svelato le uscite manga queer e shojo previste per le prossime stagioni. In primavera ed estate, la casa editrice ci sorprenderà con mirabolanti uscite e curiosi gadget.

Nel mese di aprile, arriva Cupid Shock - Box di Minta Suzumaru, un cofanetto da collezione che include i due volumi dell'opera e un'illustration card. Le uscite queer proseguiranno poi con il terzo e quarto volume di On or Off, la seconda stagione del webcomic amatissimo dal pubblico. Il quarto volume sarà disponibile anche in versione con box allegato, per racchiudere i volumi 3 e 4.

Si prosegue con l'annuncio del Boys' Love di Mone Sorai, Our Not So Lonely Planet Travel Guide. La serie, che tratta tematiche care alla comunità LGBTQ+, arriva a maggio, anche in una prestigiosa edizione da collezione. Il Journey Box Set è un cofanetto eslcusivo che raccidue il primo volume in edizione variant, 2 illustration card polaroid e una mappa del mondo.

A maggio sarà il turno di Boy Meets Maria, boys' love anch'esso in arrivo versione limitata, e poi, il mese seguente, di Run Away With Me, Girl. La miniserie in tre volumi di Battan sarà protagonista del Pride Month 2022 del'editore, con una versione a tiratura limitata.

Per quanto riguarda gli shojo, arriverà A Sign of Affection, già conosciuto in occasione del Free Comic Book Day Italia 2021 di Star Comics, anche in edizione con book in regalo. Ultimo titolo presentato è il gothic fantasy Rosen Blood, in arrivo dal 23 febbraio in doppia versione. Tutti questi titoli, contribuiranno alla crescita dei manga Star Comics in Italia, oggetto di un'inchiesta da parte di la Repubblica.