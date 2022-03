Star Comics presenta le prime uscite di giugno 2022: debutta Until I Meet my Husband

Attualmente Edizioni Star Comics è impegnata con l'evento speciale di Kaiju No. 8, ma nonostante ciò è già proiettata verso il futuro. Nei prossimi mesi, con la casa editrice fondata a Bosco, Perugia, arriveranno diverse novità! In anteprima assoluta, ecco le uscite della prima settimana di giugno 2022!

Star Comics ha annunciato il secondo romanzo di Demon Slayer, in uscita a maggio, ma ha anche guardato oltre. Sui propri social network ufficiali, ha presentato la programmazione per la settimana 1 di 4 di giugno.

Le uscite di mercoledì 1° giugno cominciano con Detective Conan New Edition n.19. La nuova edizione del detective più famoso dei manga arriva al diciannovesimo appuntamento, sugli oltre 100 della prima edizione. Si prosegue poi con Fairy Tail 100 Years Quest n.10, il sequel dell’opera di Hiro Mashima.

Grande appuntamento della prima settimana è My Hero Academia n.32, nella cui copertina troviamo la bellissima Lady Nagant e la sua storia commovente. Arrivano anche Shaman King Final Edition n.29 e Uzaki-Chan Wants to Hang Out! n.5.

Il primo giugno debutta Until I Meet my Husband in ben tre versioni. In quest’opera dal grande valore emotivo e sociale, l’autobiografia di Ryosuke Nanasaki, attivista che si batte per i diritti LGBQTI1+, incontra la matita di Yoshi Tsukizuki, mangaka di successo tra le produzioni boys love.

In un volume unico, Until I Meet my Husband racconta il bullismo subito da bambino da Nanasaki, il primo amore e la prima delusione, la gelosia e il coming out. Un ragazzino appassionato di Sailor Moon riesce finalmente a uscire dal guscio in cui si era rinchiuso e camminare verso una vita felice.

Until I Meet my Husband debutta in versione manga, nell’adattamento novel, e in un box da collezione che raccoglie le due edizioni, oltre che un mini-shikishi.