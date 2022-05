Star Comics presenta le uscite della prima metà di luglio: Dragon Ball the Movie e altri

Attraverso i propri social media ufficiali, Edizioni Star Comics ha ufficialmente presentato le uscite in arrivo nelle prime due settimane del mese di luglio 2022. Tra i titoli, non troviamo nessun debutto, ma tante serie di qualità in prosecuzione.

Con ONE PIECE e Dragon Ball Super, Star Comics sta dominando le classifiche italiane. Ma l’editore non si ferma qui e punta già un occhio ai mesi che verranno. Dopo il debutto italiano di Demon Slayer – La farfalla con un’ala sola, arriva anche il romanzo Demon Slayer – I Segnali del Vento.

In questa raccolta di cinque racconti, in uscita il 29 giugno, i lettori vanno alla scoperta del segreto della nascita della Colonna del Vento Sanemi Shinazugawa. Ancora ragazzino, Sanemi incontra Masachika Kumeno, utilizzatore della Respirazione del Vento che lo introdusse nella squadra degli ammazza demoni. Amici e al tempo stesso rivali, i due sognavano di diventare delle Colonne. Un giorno, però, gli venne ordinato di partire in missione.

Lo stesso giorno, arrivano anche:

Detective Conan New Edition n.21;

Dr. Stone n.20:

Dragon Ball Z the Movie – Il Super Saiyan della Leggenda – Anime Comics ;

; Four Knights of the Apocalypse n.3;

Hitorijime My Hero n.11;

ONE PIECE n.101 ;

; Queen’s Quality n.16;

Shaman King Final Edition n.31.

Nella seconda settimana di luglio, ci sarà un altro grande appuntamento con l’opera di Koyoharu Gotoge. Il volume 20 di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba arriverà anche in una Limited Edition che include un set di sedici postcard.

A fargli compagnia, dal 6 luglio, ci saranno: