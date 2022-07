Star Comics presenta le uscite della prima metà di settembre 2022

Star Comics ha recentemente presentato le uscite del mese di agosto, ma si porta avanti annunciando già i titoli in arrivo nel corso delle prime due settimane di settembre 2022. Ecco, le novità dell’offerta della casa editrice italiana, che di recente è stata acquisita dal gruppo Mondadori.

Le prime novità arrivano già dal 31 agosto 2022, giorno in cui nelle fumetterie italiane debuttano Detective Conan New Edition n.25, Four Knights of the Apocalypse n.4 e Hitorijime My Hero n.12. La novità più attesa è My Hero Academia n.33, con Dark Deku in copertina. Continuano anche Queen’s Quality con l’uscita del volume 17, Sanpei il ragazzo pescatore Tribute Edition con il secondo volume e Shaman King Final Edition con il volume 35. Infine, arriva la raccolta dell’autore di Chainsaw Man, la Tatsuki Fujimoto Shot Stories 17-21, anche in edizione Deluxe.

Dal 7 settembre 2022, invece è il turno di Conan Il Cimmero n.13, sottotitolato L’ombra che scivola, Fairy Tail New Edition n.60, Heavenly Delusion n.7, Kaguya-Sama: Love is War n.15, The Decagon House Murders n. 3 e lo spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals n.14.

Lo stesso giorno, debuttano due assolute novità. La prima è il volume 1 di In the Clear Moonlit Dusk di Mika Yamamori. Yoi Taguchi è soprannominata principe per via della sua bellezze androgina ed è ammirata dalle altre ragazze a causa della sua somiglianza con un eroe dei fumetti. Ciò, però, crea in lei sentimenti contrastanti. In questa situazione, incontra il senpai Ichimura, che a grande sorpresa condivide il suo stesso soprannome.

Con Star Comics arriva Soloist in a Cage di Shiro Moriya, anche in edizione limitata con allegato un box da collezione per raccogliere i prossimi due volumi della serie in uscita prossimamente. Prison City, ospita ogni sorta di criminale. In questa città prigione innevata, Chloe vive prendendosi cura di suo fratello Locke. Ma una notte, a causa del piano orchestrato dai vicini di casa, un manipolo di militari cambia la loro vita.