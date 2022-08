Star Comics presenta le uscite delle prime due settimane di ottobre 2022

Mentre tutti pensano al mare e alle ferie, Edizioni Star Comics è già pronta alla stagione autunnale. Attraverso i propri social network ufficiali, infatti, la casa editrice italiana ha già presentato le novità e i titoli che arriveranno nel corso delle prime due settimane del mese di ottobre 2022.

L’autunno di Star Comics comincia dal 28 agosto, giorno in cui nelle fumetterie, librerie e shop online italiani arrivano Detective Conan New Edition n. 27, DR. STONE n. 21, EDENS ZERO n. 16, Run Away With Me, Girl n. 3 e Uzaki-Chan Wants to Hang Out! n. 6. Lo stesso giorno, debuttano due nuove opere, Kamisama Kiss New Edition e Shaman King Red Crimson.

La nuova edizione del manga di Julietta Suzuki raccoglie due numeri del manga originale in un corposo volumetto con sovraccoperta. Tornata a casa, Nanami Momozono trova una lettera d’addio da parte di suo padre. Poco dopo, degli uomini suonano alla sua porta tentando di riscuotere i debiti lasciati dal suo genitore. Nanami perde tutto ciò che ha, ma si imbatte in uno strano personaggio che dice di essere una divinità e che la ospita in un malandato tempio scintoista.

Di Hiroyuki Takei e Jet Kusamura, Red Crimson è uno spin-off che prosegue le vicende di Shaman King. Questa storia, in un totale di 4 volumi, segue le vicende della famiglia Tao e dello scontro con i Red Crimson. Qui trovate altri dettagli sull’edizione Star Comics di Shaman King Red Crimson. Arriva infine anche Tatsuki Fujimoto Short Stories 22-26, uno dei quattro volumi di Fujimoto annunciati da Star Comics.

Dal 12 ottobre è il turno di Monster Tale n. 15, Darling in the Franxxx n. 7, MAO n. 12, No Guns Life n. 12 e Soloist in a Cage n. 2. Debuttano BEER R(EVOL)UTION e Scum’s Wish. Il volume di Sualzo e Teo Musso, è un intenso viaggio che porta i lettori a scoprire la storia e i segreti dei più rinomati birrifici artigianali al mondo.

Scum’s Wish, il cui primo volume include 4 illustration card in allegato, racconta la storia di Hanabu Yasuraoka e Mugi Awaya, uniti da un legame sentimentale invidiato da tutti. I due sembrano la coppia perfetti, ma la loro unione deriva da un segreto che nessuno conosce.