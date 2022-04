Star Comics presenta le uscite della seconda settimana di giugno 2022

Dopo l'evento speciale milanese che ha celebrato l’uscita italiana di Kaiju No. 8, Edizioni Star Comics continua a stupire il pubblico mantenendo un ritmo frenetico. Sui propri social ufficiali, l’editore ha presentato in anteprima assoluta le uscite della seconda settimana di giugno 2022.

Until I Meet my Husband debutterà tra le prime uscite di giugno, ma altrettante novità attendono i fan la settimana seguente. Dall’8 giugno, arrivano numerosi titoli, comprese alcune opere imperdibili. Ecco i manga in uscita:

Ariadne in the Blue Sky n.13;

Bakemonogatari – Monster Tale n.13;

Darling in the Franxxx n.5 ;

; Il Duro Lavoro di Musubu n.4;

MAO n.10;

Fairy Tail New Edition n.58.

A queste serie in prosecuzione, si aggiungono alcuni debutti. Il primo è Rabbids Speciale Estate. Questa è la prima raccolta dedicata ai coniglietti di Ubisoft, un “best of” delle scene più comiche. 90 pagine di gag, alcune inedite, accomunata dal tema estivo.

Segue poi Run Away with Me, Girl. Il primo volume debutta in edizione regular e in edizione special con 3 cartoline. Momo non riesce in alcun modo a dimenticare Midori, la ragazza con cui usciva ai tempi del liceo. Quel rapporto che sembrava destinato all’infinito, viene interrotto il giorno del diploma. Un giorno, però, Momo Makimura rivede la sua ex compagna.

L’ultima uscita della settimana 2 di giugno 2022 è The Decagon House Murders n.1. Sette studenti dell’università K si recano un edificio decagonale situato su un’isola deserta. Seiji Nakamura, colui che ha progettato l’edificio, è morto in un incendio, ma Akira Kawaminami riceve una lettera da lui firmata.