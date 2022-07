Star Comics presenta le uscite di fine settembre: debutta Ghost Game

Giocando d’anticipo, Edizioni Star Comics sta presentando le uscite di settembre 2022. Dopo aver scoperto i titoli in arrivo nelle prime tre settimane del mese, la casa editrice di proprietà Mondadori ha ufficializzato anche le novità in arrivo nella quarta e ultima settimana di settembre.

L’uscita più attesa, è quella di Ghost Game, la nuova opera dall’autore di Rosario + Vampire. Il primo volume dell’opera, disponibile anche in edizione variant cover con copertina alternativa illustrata dal mangaka, arriva in Italia dal 21 settembre. La trama dell’opera segue le vicende di Chloe, la quale vive sognando di diventare un’attrice nonostante alla soglia dei trent’anni non abbia ancora riscosso successo. Il suo talento principale, è però quello di essere una medium. Un giorno, in seguito all’incontro con Kai, un ragazzo che si definisce un ghost reaper, si ritrova a dover fronteggiare degli spiri maligni giunti sulla Terra dall’Oltretomba. Ghost Game è attualmente in pausa a causa di problemi di salute dell’autore.

Lo stesso giorno debutta anche Sensor. In questo volume unico dal genio dell’horror Junji Ito, viene raccontata la storia di Kyoko, una donna meravigliosa che cammina ai piedi del monte Sengoku. Improvvisamente, un uomo compare dinanzi a lei e a la guida verso il villaggio di Kyokami, i cui abitanti sono adepti di un culto misterioso. Kyoko, viene sconvolta da una serie di terrificanti eventi.

