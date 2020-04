Star Comics: previsti ritardi anche per la quarta settimana d'aprile

Come oramai sappiamo tutti molto bene, i pericoli derivanti dal Coronavirus sono divenuti una triste realtà, con il virus che è andato dilagando in ogni angolo del mondo, costringendo buona parte della popolazione mondiale a dover affrontare difficili settimane in quarantena, il tutto nella speranza di diminuire i contagi.

Ciò, come facilmente immaginabile, ha avuto pesanti ripercussioni sul mercato, con ogni settore ritrovatosi improvvisamente a perdere cifre astronomiche per i motivi più variegati. Chiaramente, anche la ricca industria anime/manga sta soffrendo pesantemente per la situazione venutasi a creare, tra eventi cancellati e innumerevoli opere largamente attese che sono state irrimediabilmente rimandate.

Tra i tanti che hanno dovuto rallentare pesantemente le proprie uscite figura anche Star Comics, compagnia che oramai da diverse settimane si è ritrovata nella scomoda situazione di dover ufficializzare svariati ritardi, una condizione che andrà ripetendosi anche per questa settimana. La compagnia ha infatti rilasciato un breve comunicato ufficiale per confermare che sono previsti slittamenti anche per la quarta settimana di aprile. In particolare, è stato dichiarato:

"Nonostante la riapertura di librerie e fumetterie in alcune regioni italiane, molte attività restano ancora chiuse a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Per questo, vi comunichiamo che anche le uscite della quarta settimana di aprile (previste per mercoledì 22/4/2020) subiranno uno slittamento a data da stabilire."

Parlando di posticipi, in questi ultimi giorni è stato confermato che anche ONE PIECE subirà ritardi dovuti all'emergenza da Coronavirus.