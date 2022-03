Star Comics ha pubblicato online il capitolo uno di Kaiju No. 8: le prime pagine gratis

A pochissimi giorni dal debutto del Monstrous Box di Kaiju No. 8, Edizioni Star Comics ha fatto un grosso regalo a tutti i fan che stanno aspettando l’uscita italiana dell’opera firmata Naoya Matsumoto. Su un sito web dedicato, è disponibile, in lingua italiana e in maniera del tutto gratuita, il primo capitolo della storia.

Come annunciato sui social, Star Comics ha dato vita a un mini sito di Kaiju No. 8 in cui sono disponibili tutte le informazioni sulla hit di Shueisha. In questa pagina, oltre ai dettagli sulla trama e sulle varie edizioni in uscita, i lettori possono godersi in anteprima assoluta il capitolo 1 dell’opera.

Nelle prime cinquanta pagine circa di Kaiju No. 8, di cui le prime a colori, scopriamo l’incipit della narrazione. Il Giappone è preda dei kaiju, creature colossali che quotidianamente invadono il Paese seminando distruzione. Kafka Hibino, un giovane che lavora per un’azienda che si occupa dello smaltimento delle carcasse dei kaiju, sognava di entrare nelle Forze di Difesa. Un giorno, però, un organismo alieno si introduce nel suo corpo e lo trasforma in quello che viene definito Kaiju No. 8.

Tra le tante edizioni speciali di Kaiju No. 8 annunciate da Star Comics, la più prestigiosa è la Monstrous

Box, che include i primi 2 volumi dell’opera e ben 4 gadget esclusivi. Questa, è in uscita il 16 marzo, mentre la versione regular debutterà dal 23 marzo. Kaiju No.8 è solo uno delle tante uscite di marzo 2022 di Edizioni Star Comics.