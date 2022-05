Star Comics: Red Crimson, lo spin-off di Shaman King debutterà presto in Italia

Nel corso di una live, Edizioni Star Comics ha rivelato una delle sue prossime, imperdibili uscite. Per la felicità di tutti i fan dell'opera di culto di Hiroyuki Takei, in Italia debutterà presto Shaman King: Red Crimons, la storia spin-off realizzata da Jet Kusamura.

L'annuncio fatto in live, è poi stato diffuso tramite un comunicato diramato via social. Nel corso dell'autunno 2022, nelle fumetterie, librerie e store italiani, con Star Comics arriverà lo spin-off di Shaman King dedicato alla famiglia Tao.

La miniserie, basata sul racconto originale del maestro Hiroyuki Takei, conta un totale di quattro volumi scritti da Jet Kusamura. Questo battle shonen andrà ad ampliare la raccolta dell'editore, che includerà tante novità annunciate da Star Comics al Salone Internazionale del Libro di Torino.

In questo spin-off, lo scontro che coinvolge la famiglia e i Red Crimson si infiammerà più che mai. Con i suoi battle shonen, Star Comics domina le classifiche italiane dei libri più venduti e questa uscita confermerà sicuramente il trend. Ulteriori dettagli e la data d'uscita ufficiale di Shaman King: Red Crimsons arriveranno nel corso delle prossime settimane. E voi, siete entusiasti per questo annuncio? In patria, la serie è stata serializzata dal 2018 al 2020 da Kodansha.