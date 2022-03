Star Comics: la Repubblica celebra il debutto italiano di Kaiju No. 8

Il mese di marzo 2022 di Edizioni Star Comics è stato segnato dall’atteso debutto di Kaiju No. 8, il manga di Naoya Matsumoto che ha già conquistato il Giappone. I colossali mostri dell’opera, sono stati accolti in Italia in grande stile, con addirittura un intero articolo pubblicato sulle pagine di la Repubblica.

L’uscita di sabato 19 marzo di la Repubblica include uno speciale approfondimento sul debutto italiano di Kaiju No. 8. Questo, scritto da Luca Valtorta, descrive il manga di Matsumoto e i suoi personaggi, così come l’ispirazione e i temi semplici ed efficaci toccati dall’autore.

L’intero primo capitolo di Kaiju No. 8 è stato pubblicato gratuitamente da Star Comics. In queste pagine introduttive, i lettori fanno la conoscenza del protagonista e dei Kaiju, i titanici mostri che incombono sul Giappone.

Il manga fenomeno di Naoya Matsumoto si rifà a Godzilla di Ishiro Honda del 1954 e a Pacific Rim di Guillermo del Toro. Il mondo descritto dall’autore giapponese è prossimo alla distruzione a causa dei quotidiani attacchi dei Kaiju. A difesa dell’umanità si ergono le Squadre di Difesa Speciali, in cui il protagonista Kafka Hibino sognava di accedere. La vita del ragazzo, un evidente omaggio a La Metamorfosi, viene sconvolta quando improvvisamente si trasforma nel primo uomo-kaiju.

Al suo debutto su Shonen Jump, Kaiju No. 8 ha venduto oltre 90 mila copie solo la prima settimana. Attualmente, sono stati venduti oltre cinque milioni di volumetti in totale. Mentre la Monstruos Box di Kaiju No. 8 è già disponibile, il primo volume in edizione regular debutterà dal 23 marzo 2022. Il lancio, senza precedenti, vanta un totale di quasi 250 mila copie stampate del solo Volume 1.