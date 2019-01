Star Comics rivela la data di uscita del primo numero de Lo Sfigatto

Annunciato durante la scorsa edizione di Lucca Comics & Games, il fumetto intitolato “Lo Sfigatto” si prepara ad approdare nel nostro paese. Attraverso un nuovo comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha infatti rivelato che il primo numero uscirà in fumetteria e libreria il 6 febbraio 2019. Tutti i dettagli dopo il salto!

Fra meno di un mese la travolgente simpatia de LO SFIGATTO – al secolo Nekonaughey – irromperà ufficialmente nelle librerie e fumetterie italiane! Per ingannare l’attesa, dal 9 gennaio ogni mercoledì e sabato per quattro settimane pubblicheremo sul nostro sito e nei nostri canali social una nuova, tragicomica striscia del mite felino! Siete pronti a farvi travolgere dalla sua pucciosità?

Succede a tutti, ogni tanto, e a qualcuno anche più spesso: torte che non lievitano, lattine che non si aprono, linguette che si strappano... piccole azioni quotidiane che proprio non ne vogliono sapere di riuscire come si deve. Ognuno reagisce a modo suo: c’è chi si infuria e comincia a inveire contro la sorte avversa e chi invece... rimane a fissare il misero risultato dei suoi sforzi con aria assorta e meditabonda, colma di una sommessa tristezza (e c’è sempre il dubbio che si sia addormentato...). Signore e signori, ecco a voi Lo Sfigatto, il paffuto e adorabile micione che con le sue piccole disavventure e la sua disarmante pacatezza ha letteralmente conquistato l’Asia!

Dal 9 gennaio ogni mercoledì e sabato sul nostro sito e nei nostri canali social una nuova spassosa striscia!

LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY inaugura anche WASABI, una nuova, appetitosa collana dalle note eleganti e piacevolmente speziate, dalle fragranze pop, indie, alternative, raffinate.

WASABI 1

LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY

Q-rais

15x21, B, col, pp. 136, con alette, € 12,00

Data di uscita: 06/02/2019, in fumetteria, libreria e Amazon