Star Comics rivela due nuovi manga: arrivano in Italia Weathering With You e Savage Season

In questo periodo di pandemia, le uscite e gli annunci degli editori italiani nel campo dei manga si sono leggermente ridotti. La ripresa è però in corso e pian piano stanno tornando le uscite di tutte le case editrici. Intanto però c'è chi continua a fare annunci come Star Comics che, con una live su Instagram, rivela i progetti futuri.

Dopo aver annunciato l'arrivo in digitale di Demon Slayer e altri manga, seguito poi dalla rivelazione di "A cena con la strega" di Rumiko Takahashi, Star Comics non se ne sta con le mani in mano e continua a rivelare ai suoi fan altri titoli in arrivo.

Stavolta l'annuncio fatto su Instagram si concentra su due titoli, entrambi in arrivo a novembre 2020 in Italia. Il primo ad essere annunciato è Weathering With You, trasposizione fumettistica del recente film di Makoto Shinkai. I tre volumi sono disegnati da Wataru Kubota e seguono la stessa storia del lungometraggio del 2019.

La seconda rivelazione riguarda invece la sensei Mari Okada. La storia in questione è Savage Season, pubblicato nel 2016 su Bessatsu Shonen Magazine e si concentra sul tema della sessualità. Da Savage Season è stato tratto anche un anime nel 2019 così come un live action.

