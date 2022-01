Star Comics rivela tutte le edizioni di Kaiju No. 8 e delle due nuove serie in arrivo

A seguito del recentissimo annuncio, Edizioni Star Comics ha rivelato ulteriori informazioni sulle edizioni di Kaiju No. 8 e sulle altre due serie di Naoya Matsumoto che lo accompagneranno. Scopriamo tutti i dettagli sull’imminente uscita dell’opera più attesa del 2022, che ha già conquistato il Giappone.

Attraverso un comunicato diffuso al pubblico attraverso i propri social media, Star Comics ha svelato nuovi dettagli sulle edizioni di Kaiju No. 8 e sui due annunci a esso correlati. Il primo volume dell’opera più chiacchierata di Shonen Jump, arriverà in Italia dal 23 marzo in doppia versione: una regular, e l’altra speciale con degli omaggi, inclusi anche nei volumi 2 e 3.

• Volume 1: il primo componente di un puzzle in tre parti e due illustration card, una dedicata a POCHI & KURO e l’altra a NEKO WAPPA!;

• Volume 2: il secondo componente del puzzle in tre parti;

• Volume 3: il terzo e ultimo componente del puzzle.

Accostando i tre pezzi del puzzle l’uno accanto all’altro, si formerà un’unica immagine. Kaiju No. 8 volume 1 sarà disponibile anche in Limited Edition, in cui è incluso un set di segnalibri che ha delle finiture diverse a seconda del canale di vendita: metallizzato per le fumetterie, e PVC trasparente per librerie e store online. Inoltre, questa edizione vanta una sovraccoperta a colori con effetti speciali, un poster interno, e delle pagine a colori extra inedite nelle altre versioni.

L’edizione Variant Cover di Kaiju No. 8 arriva, in tiratura limitata, con sovraccoperta a colori con effetti speciali, pagine a colori e un set di 4 card in allegato. Il Kaiju No. 8 Monstrous Box sarà disponibile dal 16 marzo, e raccoglierà in anteprima i volumi 1 e 2 in edizione regolare, e dunque senza gadget. In allegato a questa versione, ci saranno 1 spilletta, 1 portachiavi, 1 magnete e una Star Card numerata da collezione.

Anche i primi volumi di Pochi & Kuro e Neko Wappa! saranno disponibili in doppia versione, una normale e una con 2 illustration card in omaggio. Anche i volumi 2 e 4 di Pochi & Kuro conterranno degli allegati, così come il volume 2 di Neko Wappa!.

