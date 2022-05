Star Comics al Salone Internazionale del Libro di Torino: Dragon Ball e Detective Conan

Il prossimo fine settimana si terrà il Salone Internazionale del Libro di Torino, una importante manifestazione a cui Edizioni Star Comics parteciperà portando due novità attesissime, Dragon Ball Ultimate Edition e Detective Conan Vol. 100.

Dal 19 al 23 maggio 2022, la casa editrice festeggerà i suoi 35 anni di attività partecipando all'evento torinese che celebra il libro in tutte le sue forme. Sul palco illustre del Salone Internazionale del Libro, verranno presentate due attesissime uscite.

Dopo la Celebration Edition di ONE PIECE n.100, un'altra serie manga taglia questo leggendario traguardo. Parliamo dell'opera creata dalla matita del sensei Gosho Aoyama, che debuttò sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nel 1994 e che conta oltre 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il piccolo detective con gli occhiali, si appresta a festeggiare le tre cifre. Detective Conan Vol. 100 arriva sia in edizione regolare che in versione Celebration Edition, un'uscita dedicata ai collezionisti impreziosita da una sovraccoperta speciale e diversi allegati.

Alla manifestazione troveremo anche Dragon Ball Ultimate Edition, la nuova, imperdibile, edizione definitiva del capolavoro di Akira Toriyama arrivato in Italia nel 1995. Questa riedizione presenterà testi aggiornati, oltre che il formato e la grafica della Perfect Edition. Il primo volume, così come anche gli altri 33, viene proposto in edizione cartonata con sovraccoperta, formato grande e pagine originali a colori.