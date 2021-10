Star Comics, ancora slittamenti: problemi con la carta stampata

Sebbene la situazione sia in netto miglioramento, la pandemia da Covid-19 continua a causare gravi problemi e disagi sia nel mondo del lavoro che nella quotidianità. Sui propri social network, Edizioni Star Comics ha infatti rivelato che è proprio la pandemia ad aver causato i numerosi slittamenti degli ultimi mesi.

Nel corso di una live streaming, in cui peraltro sono stati annunciati due nuovi titoli del maestro dell’horror Junji Ito, l’editore italiano ha fatto il punto della situazione sulle uscite future. Nell’ultimo periodo, Star Comics si è resa protagonista di diversi ritardi, ultimi dei quali l’anime comics di My Hero Academia – The Movie – Heroes Rising e Dragon Quest The Adventure of Dai, e finalmente il motivo è stato reso noto.

Stando alle dichiarazioni della casa editrice, il motivo dei continui slittamenti è dovuto a difficoltà nel reperire la carta, la cui produzione, proprio a causa della delicata situazione in cui versa l’intero pianeta, è divenuta insufficiente per coprire le richieste e il fabbisogno comune. A ciò, va aggiunto il grande boom che negli ultimi mesi ha interessato il mercato editoriale italiano, spinto dal successo di opere del calibro di ONE PIECE, in rotta verso il centesimo volume, e Demon Slayer.

Star Comics ha infine ringraziato i lettori per la loro grande passione, scusandosi per tutti i disagi che si sono venuti a creare a partire da questa situazione. Vi lasciamo a un resoconto sulle uscite future: