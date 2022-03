Star Comics svela tutti i dettagli di Rurouni Kenshin Perfect Edition

Dopo la presentazione di Dragon Ball Ultimate Edition, Edizioni Star Comics porta i lettori alla scoperta, o alla riscoperta, di un altro cult intramontabile. Ecco tutti i dettagli su Rurouni Kenshin Perfect Edition.

Nel 2022 Rurouni Kenshin: il samurai vagabondo tornerà con un nuovo anime. Cogliendo la palla al balzo e giocando d'anticipo, Star Comics sta per rilanciare questo classico senza tempo. Il mese di marzo sarà segnato dal debutto di Rurouni Kenshin Perfect Edition.

L'opera, che debuttò in Giappone nel 1994 e che al giorno d'oggi conta oltre 72 milioni di copie vendute in tutto il mondo, dal 23 marzo fa il suo ritorno in grande stile. Questa edizione, attesa sia dai fan storici che da chi si approccia per la prima volta con la sua lettura, è caratterizzata da volumi di grande formato da oltre 200 pagine, cover con dettagli argentati e lucidi, e pagine a colori.

Rurouni Kenshi di Nobuhiro Watsuki è ambientato nel Giappone del diciannovesimo secolo, nel mezzo dell'era Meiji. Dall'ombra del sanguinario assassino Battosai, appare un samurai vagabondo. Costui giura di non uccidere più nessuno e aiutare chi è vittima d'ingiustizie, e viaggia portando con sé una katana a lama invertita. Il viaggio di Kenshin porta i lettori alla scoperta di sentimenti profondi e al cambiamento di una nazione proiettata verso l'era moderna.