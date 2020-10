Star Comics: svelate tre nuove uscite per il mese di febbraio

L'anno nuovo partirà alla grande grazie al ritorno di alcune vecchie conoscenze. Edizioni Star Comics ha infatti annunciato tre nuove incredibili uscite che verranno pubblicate nel corso del mese di febbraio 2021.

Tramite un comunicato ufficiale diffuso sulla propria pagina Facebook, Edizioni Star Comics ha presentato ben tre nuovi titoli che si andranno ad affiancare alla line-up d'inizio anno. Dopo aver svelato l'incredibile nuovo progetto di Licia Troisi e Star Comics, con questo nuovo annuncio la casa editrice italiana andrà a colmare le esigenze di vecchi e nuovi lettori.

Il primo volume svelato è una pubblicazione speciale pensata per omaggiare tutti i fan di una delle opere più apprezzate degli ultimi anni. My Hero Academia Official Character Book 2 - Ultra Analysis è la seconda guida ufficiale dedicata all'omonima serie creata dal maestro Kohei Horikoshi. Il volume, di quasi 300 pagine, presenterà contenuti extra, artwork e curiosità su tutti i personaggi del manga. Inoltre, il character book presenterà un'introduzione alla trama e i commenti dell'autore postati su Twitter. Questo volume è assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati della saga, data anche la presenza di un dialogo inedito tra Horikoshi e Tite Kubo.

A febbraio 2021 arriverà anche Ransie la Strega - Le Situazioni di Shun Makabe, riedizione dello spin-off pubblicato nel 2014. Questo nuovo arrivo andrà a completare il gruppo di volumi extra tratti dalla divertentissima serie. Il fumetto raccoglie otto episodi auto conclusivi e seguirà le vicende di Shun, protagonista maschile che ha rubato il cuore di Ransie.

Ultimo, ma non per importanza, sarà l'arrivo di un box contenente You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You. Da febbraio, la travolgente storia d'amore tra Chiharu e Wataru potrà essere letta tutta d'un fiato, grazie a questo preziosissimo box esclusivo che arricchirà la vostra collezione.