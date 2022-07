Star Comics: la terza settimana di settembre debutta A te che conosci l'azzurro del cielo

Attraverso i propri social media ufficiali, Star Comics ha presentato i titoli in arrivo nel corso della terza settimana del mese di settembre 2022. La programmazione, prevede l’uscita di titoli molto attesi, tra cui un nuovo debutto.

Tra le uscite della prima metà di settembre di Star Comics troviamo In the Clear Moonlit Dusk di Mika Yamamori e Soloist in a Cage di Shiro Moriya. Questi, non saranno però gli unici debutti del mese. Dal 14 settembre, nelle fumetterie italiane arriva il primo volume di A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky. A ottobre, invece, Star Comics porterà tre grandi novità a Lucca Comics & Games 2022.

Tratto dal film animato del 2019 di Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, il manga in quattro volumi racconta una storia d’amore malinconica e un legame indissolubile tra passato e presente. Di Cho Heiwa Busters e Yaeko Ninagawa, la miniserie segue le vicendi di Aoi Aioi, un diciassettenne che, non preoccupandosi del futuro, passa le giornate suonando il basso. Un giorno, mentre suona, si imbatte in Shinno, l’ex ragazzo della sorella di cui non si avevano più notizie da tempo.

Ecco, le serie in prosecuzione per la terza settimana del mese: