Star Comics tra Dragon Ball, Captain Tsubasa, ONE PIECE: gli annunci del Cartoomics 2018

Si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione dial, in scena fino all'11 marzo presso Fiera Milano Rho. Diamo uno sguardo ai manga e ai fumetti in arrivo nel corso 2018 secondo gli aggiornamenti dell'editore di Bosco.

Innanzitutto Star Comics ha presentato i volumi in arrivo in queste settimane di marzo: entro la fine del mese, infatti, avremo Dragon Ball Full Color Volume 3, Devilman G, Genocidal Organ, Cells at Work! Lavori in Corpo e ONE PIECE Party Vol. 2.

Il 21 marzo è da segnalare anche il già annunciato Uzumaki: Spirale, nuovo manga in due volumi di Junji Ito che rientra nella nuova iniziativa editoriale chiamata Collana Umami: i volumi inclusi in questa collezione porteranno in fumetteria e libreria opere firmate da grandi maestri della narrativa a fumetti giapponese, raccolte in eleganti formati da libro.

Andiamo a definire, invece, gli annunci più importanti effettuati durante la conferenza Star Comics del Cartoomics 2018: il 28 marzo arriva Steel Ball Run, settima serie in 16 volumi dedicata alla saga de Le Bizzarre Avventure di JoJo di Hirohiko Araki; a settembre arriva Yona La Principessa Scarlatta, serie shojo fantasy di Mizuho Kusanagi composta finora di 14 volumi e tutt'ora in corso.

A maggio, invece, uscirà Maria Antonietta - La gioventù di una regina, un manga firmato da Fuyumi Soryo che racconterà le vicende adolescenziali di una delle più celebri monarche dell'Europa del Settecento; l'11 aprile, Star Comics ci ricorda anche dell'uscita di Vita da Slime, opera già annunciata a Lucca e ispirata a una serie di light novel.

Per cavalcare l'uscita del nuovo anime su Holly e Benji, inoltre, Star Comics inaugurerà una nuova collana del manga originale di Captain Tsubasa in collaborazione con i quotidiani RCS: il primo numero della raccolta esordirà in edicola dal 26 aprile 2018.

Prossimamente arriverà anche il nuovo volume, il 14°, dell'edizione italiana di My Hero Academia, forte di una copertina variant illustrata da Horikoshi-sensei in persona: maggiori dettagli, con vendita in anteprima, saranno svelati al Napoli Comicon 2018; andando avanti, dopo il reveal dell'anime comic, a luglio arriverà anche la light novel di ONE PIECE: FIlm Gold.

Chiudiamo la rassegna dei manga con un annuncio relativo a Dragon Ball Full Color: la parte della nuova edizione a colori intitolata "La Saga del Grande Mago Piccolo", che si comporrà di 4 volumi, arriverà in edicola e fumetteria a partire da settembre 2018. Dopo il quarto volume della Saga del Giovane Goku ad aprile, quindi, il manga a colori si fermerà fino alla seconda metà dell'anno.