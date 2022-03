Star Comics: la Tribute Edition di Sanpei il Ragazzo Pescatore arriva in estate

Nel corso della stagione estiva, i lettori italiani avranno modo di rinfrescarsi con una storia cult, un personaggio che ha ispirato un'epoca. Edizioni Star Comics, ha finalmente rivelato la data d'uscita ufficiale di Sanpei il Ragazzo Pescatore - Tribute Edition. Ecco tutti i dettagli su questa prestigiosa edizione.

A diversi mesi dall'annuncio di Sanpei il Ragazzo Pescatore - Tribute Edition, questa lussuosa versione celebrativa trova finalmente una data d'uscita. L'opera sarebbe dovuta arrivare nelle fumetterie italiane nel mese di novembre 2021, ma a causa della recente crisi della carta, l'editore italiano è stato costretto a rinviarne il debutto. Con un nuovo aggiornamento pubblicato sui social media, Star Comics ha rivelato che il primo volume del manga sequel di Takao Yaguchi, arriverà il 22 giugno 2022.

Sanpei il Ragazzo Pescatore è il sequel di Sanpei, il racconto cult di Takao Yaguchi. L'opera è stata serializzata dal 2002 al 2010 sulla rivista giapponese June. Ora, in seguito alla scomparsa del compianto sensei, in Italia debutta la Tribute Edition, ossia un'edizione di 12 volumi in formato grande.

Dopo la presentazione del boys love di Nagisa Furuya All About Ocean, Star Comics ci porterà alla scoperta di un classico intramontabile. Mentre sta pescando dei salmoni in compagnia di Gyoshin, Sanpei scopre che chiunque riesca a catturare un esemplare di Kunimasu riceverà un grosso premio in denaro. Un'impresa che parrebbe essere facilissima per l'esperto pescatore, se non fosse che quell'esemplare sembra essere estinto da oltre cinquant'anni.