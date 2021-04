Star Comics e Ubisoft annunciano una collaborazione storica per l'editoria italiana

Il mondo dei fumetti e dei videogiochi è stato sconvolto dal sorprendente annuncio di una collaborazione tra l'editrice italiana Star Comics, e Ubisfot, leader nel settore videoludico, per la pubblicazione di molti fumetti dedicati interamente ai franchise sviluppati dall'azienda francese, tra cui i celebri Assassin's Creed, Far Cry e Watch Dogs.

Esistono già delle trasposizioni a fumetti di alcune delle opere pubblicate da Ubisoft, ma questa collaborazione è nata essenzialmente dal fatto che Star Comics è una casa editrice con un'esperienza più che trentennale alle spalle, e ha sempre pubblicato lavori di grande importanza sia per quanto riguarda i manga, basti pensare a Dragon Ball, ONE PIECE, My Hero Academia, ma anche per quello che concerne i comics americani.

Etienne Bouvier, Publishing Content Manager EMEA di Ubisoft ha mostrato tutta la sua fiducia riguardo la qualità del lavoro che verrò svolto dall'editrice, come riportato nella seguente asserzione: "Star Comics è il miglior partner che potessimo sperare di avere in Italia, e sono certo che saprà offrire ai lettori italiani traduzioni fedeli e di qualità dei fumetti Ubisoft, proponendo edizioni che rispecchieranno appieno le visioni degli autori".

Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Star Comics, ha poi commentato: "Ubisoft è un partner prezioso, e siamo davvero contenti che ci abbiano scelti per questa bella avventura. I loro universi così straordinari e sfaccettati meritano di trovare la giusta dimensione anche per i fumetti: è proprio questo il nostro obiettivo. Sentiamo una grande responsabilità, e non vediamo l'ora di condividere quanto stiamo facendo".

Per celebrare l'inizio di questa importante collaborazione, Astra, etichetta di fumetto occidentale di Satr Comics, pubblicherà un piccolo volume contenete una breve storia di Assassin's Creed Valhalla, distribuito gratuitamente in fumetteria e libreria, con anche alcune informazioni e approfondimenti sul seguito del progetto editoriale. È stato confermato che una pubblicazione regolare arriverà dopo l'estate, con una serie dedicata ai simpatici Rabbids per poi dare spazio ad Assassin's Creed. I volumi in questione saranno di grande formato, e cartonati.

Inoltre, alle ore 17 di oggi 13 aprile, sarà possibile seguire sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Star Comics un evento di approfondimento riguardo l'iniziativa.

