Star Comics, le uscite della seconda metà di luglio: debuttano Sanctuary e Sweet Home

Edizioni Star Comics sta dominando le classifiche di vendita italiane, ma ha già un occhio rivolto verso il futuro imminente. Attraverso i canali ufficiali, la casa editrice con sede in provincia di Perugia ha svelato la programmazione per la seconda metà del mese di luglio 2022.

La line-up delle prime due settimane di luglio Star Comics prevede Dragon Ball, tra gli altri. Per quanto riguarda la terza e quarta settimana del mese estivo, l'offerta dell'editore si amplia con i debutti di Sanctuary e Sweet Home.

Dal 13 luglio, nelle fumetterie, librerie e shop online italiani arriva, al prezzo di copertina di 15,00 euro, il primo volume di Sanctuary. Il manga dei sensei Fumimura e Ikegami racconta la storia di due personaggi: Chiaki Asami, il segretario di un politico, e Akira Hojo, leader della società Hokushokai.

Asami minaccia coinvolgere il deputato Sakura in uno scandalo e annuncia la propria candidatura a suo successore. Hojo, invece, intende conquistare la carica più alta tra le organizzazioni criminali. La scalata al potere di questo duo sembra essere accomunata da un particolare fervore e da alcuni legami d'interesse.

Le altre uscite della settimana sono:

Deep Beyond n. 2;

Detective Conan New Edition n. 22;

Detective Conan- Wild Police Story n. 2;

Dragon Ball Ultimate Edition n. 3 ;

; Jojolion n. 27;

Keep Your Hands Off Eizouken! n. 6;

ONE PIECE New Edition n. 94;

My Genderless Boyfriend n. 4;

Phantom Seet n. 4;

Saint Tail New Edition n. 2;

Shaman King Final Edition n. 32;

Shirayuki dai Capelli Rossi n. 16.

La settimana seguente, debutta invece Sweet Home volume 1, al prezzo di copertina di 12,90 euro. Il popolare webcomic coreano che ha ispirato la serie Netflix, arriva finalmente nel nostro Paese. Questa edizione presenta volumi di grande formato interamente a colori.



La storia segue Cha Hyeonsu, il quale, dopo aver perso la famiglia, è costretto a trasferirsi in un misero condominio. In questo edificio, si verificano strani e inquietanti episodi, come il ritrovamento senza una apparente ragione di gatti senza vita. La frase più cercata su internet, diviene "primi sintomi di mostrizzazione".

Dal 20 luglio 2022, debuttano anche: