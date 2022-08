Star Comics: ecco le uscite delle ultime due settimane di ottobre 2022

Dopo aver presentato il catalogo delle prime due settimane di ottobre 2022, Star Comics svela anche i titoli in uscita nelle settimane tre e quattro del mese. Le novità che attendono il pubblico italiano sono numerose e succulente.

Tra le uscite di ottobre 2022 di Star Comics troveremo A te che conosci l'azzurro del cielo - Her Blue Sky n. 2, Boys Run the Riot n. 3, Detective Conan New Edition n. 28, Dragon Ball Ultimate Edition n. 6, Olympia Kyklos n. 6, To Your Eternity n. 17 e Vinland Saga n. 26.

Questi volumi arriveranno nelle fumetterie italiane dal 19 ottobre, assieme ai debutti di Babau Omnibus, la storia horror di Mathieu Salvia e Djet che reinventa un mito dell'infanzia, e Le Cronache di Atlantide n. 1, nuova parte della trilogia che racconta le origini di Atlande di Stefano Martino.

Debuttano anche Noah of the Blood Sea n. 1, manga seinen di Yu Satomi, e Trillion Game n. 1 di Riichiro Inagaki, già autore di Dr. Stone. Con Star Comics debutta anche Vanishing My First Love.

Il 26 ottobre ci attendono invece Assassin's Creed Valhalla, Cardcaptor Sakura Collector's Edition n. 9, Cesare n 13, Creamy Mami - La principessa capricciosa n. 6, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba n. 21, Fairy Tail Collection n. 9, Ghost Girl n. 2, Gundam Thunderbolt n. 17, Inuyasha Wide Edition n. 7, Kaiju No. 8 n. 5, La zona fantasma, il cofanetto di Low Omnibus, Tower of God n. 7, Yona la principessa scarlatta n. 36 e il primo character book ufficiale di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba.