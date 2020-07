Star Comics a valanga: annunciati i nuovi manga in arrivo nei prossimi mesi

Star Comics sembra non volersi fermare più. La casa editrice negli scorsi giorni ha presentato i titoli Weathering With You e Savage Season. In aggiunta c'è stato anche l'onirico An Invitation From A Crab, volume unico di Panpanya.

Ma Star Comics ha ancora quattro frecce al suo arco che ha comunicato oggi. Tutti i titoli qui di seguito saranno pubblicati durante il prossimo inverno, da dicembre in poi.

Per la collana Umami è in arrivo Phantom Stalker Woman , scritto e disegnato dal sensei Minetaro Mochizuki (conosciuto già per Dragon Head e Chiisakobe), previsto per dicembre. Basato su una leggenda folcloristica giapponese, uno studente si ritroverà a rivolgere la parola a una estranea: da quel momento, la vita del ragazzo non sarà più la stessa.

, scritto e disegnato dal sensei Minetaro Mochizuki (conosciuto già per Dragon Head e Chiisakobe), previsto per dicembre. Basato su una leggenda folcloristica giapponese, uno studente si ritroverà a rivolgere la parola a una estranea: da quel momento, la vita del ragazzo non sarà più la stessa. Torna anche uno dei titoli che ha affascinato platea italiana negli anni '90 e 2000 grazie a un anime. Il secondo manga che arriverà a dicembre per Star Comics è L'Incantevole Creamy . Dopo le edizioni del 1999 e del 2017, la maghetta Creamy Mamy tornerà in una nuova veste.

. Dopo le edizioni del 1999 e del 2017, la maghetta Creamy Mamy tornerà in una nuova veste. Olympia Kyklos è il terzo manga che si aggiunge al catalogo di Star Comics. Scritto e disegnato da Mari Yamazaki, già autrice del famosissimo Thermae Romae, al momento il titolo è anche presente su VVVVID grazie all'anime adesso in onda. Il primo volume di Olympia Kyklos arriverà a novembre 2020.

è il terzo manga che si aggiunge al catalogo di Star Comics. Scritto e disegnato da Mari Yamazaki, già autrice del famosissimo Thermae Romae, al momento il titolo è anche presente su VVVVID grazie all'anime adesso in onda. Il primo volume di Olympia Kyklos arriverà a novembre 2020. Infine arriva una delle figure più leggendarie, un altro ritorno di un manga storico. Stiamo parlando di Doreamon, il gatto che insieme a Nobita ha conquistato grandi e piccoli. Star Comics pubblicherà a novembre Doraemon Volume 0, un tankobon speciale che risale al 2019 e che celebra i 50 anni del manga di Fujiko F. Fujio.

Star Comics si prepara quindi a un 2020 fatto di ritorni e autori famosi, avete già in mente qualche acquisto?