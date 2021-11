Star Comics: il primo volume di Phantom Seer debutterà in limited edition

Uno dei più recenti successi di Weekly Shonen Jump farà presto il suo debutto in Italia. Parliamo di Phantom Seer, opera in quattro volumi che verrà distribuita nel nostro Paese da Edizioni Star Comics. Il primo albo arriva in edizione limitata: eccone i dettagli!

Annunciato qualche settimana fa nel corso di una live streaming, Phantom Seer è protagonista di un nuovo comunicato da parte dell'editore italiano. Come annunciato sui social, il volume uno della miniserie di Tougo Gotou e Kento Matsuura debutterà anche in una magnifica limited edition con box.

Phantom Seer volume 1 arriverà in fumetteria, libreria e store online italiani a partire dal mese di marzo 2022 in due diverse varianti, regular e a tiratura limitata. Quest'ultima, oltre che il fumetto, contiene un cofanetto che permetterà ai lettori di raccogliere tutti e quattro gli albi che compongono questa miniserie. Un box esclusivo che trasuda azione, mistero e horror da ogni sua pagina.

Questa novità italiana all'insegna del sovrannaturale segue le vicende di Riku Aibetsu, un'allegra e solare liceale che è dotata di un particolare sesto senso. Grazie a questa sua abilità, riesce a prevedere ogni qualsivoglia minaccia, e di conseguenza ad aiutare le persone in pericolo.

Un giorno, però, un suo lugubre e misterioso compagno di scuola, Iori, le apre gli occhi su un mondo parallelo, quello degli Spiriti e delle facoltà psichiche. E voi, seguirete questa miniserie di Weekly Shonen Jump dall'atmosfera oscura?

