Star Days 2020: il clamoroso annuncio di Licia Troisi ed Edizioni Star Comics

Licia Troisi è pronta a sorprendere gli appassionati con un annuncio ufficiale durante gli Star Days 2020. Domenica 27 alle ore 14:00, Edizioni Star Comics e la scrittrice romana sveleranno il loro progetto. Questo clamoroso annuncio potrà essere seguito in live sul sito web stardays.it e su vvvvid.it.

In un momento in cui l'emergenza sanitaria impedisce gli incontri tra autori e pubblico, arriva il festival di Star Comics. La casa editrice ha dato vita a un evento online che restituisce tutte le emozioni di una convention. Per due giorni, autori, giornalisti e personaggi dal mondo del fumetto e non, saranno ospiti della redazione di Star Comics. La manifestazione potrà essere comodamente seguita da casa, incluso un tour virtuale nei luoghi dove la magia dei fumetti prende forma.

Licia Troisi è una scrittrice italiana autrice di romanzi fantasy. Tra le sue opere più note e apprezzate troviamo la serie bestseller Mondo Emerso. Nel 2009, la scrittrice ha fatto il suo debutto nel mondo dei fumetti con Cronache dal Mondo Emerso - Le nuove avventure di Nihal. Quali sono i suoi piani futuri? Nei prossimi mesi, Edizioni Star Comics ha annunciato diversi nuovi manga in arrivo.