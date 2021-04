Star Days 2021, annunciata la miniserie 'Hitler è morto': arriverà in Italia a giugno

Edizioni Star Comics ha annunciato l'arrivo in Italia di Hitler è morto, la miniserie di 3 Volumi scritta da Jean-Christophe Bisard e illustrata da Alberto Pagliaro. Il Volume 1 del fumetto è disponibile al preordine a partire da oggi, 28 aprile 2021, e debutterà ufficialmente in Italia il prossimo 16 giugno.

"Vigile e spietato è il primo volume della trilogia Hitler è morto", scrive Star Comics, "miniserie a fumetti a cavallo tra i generi thriller e spionistico, con un marcato rigore storico. In un intricato nodo di alleanze segrete, tradimenti e notizie false, la serie ripercorre i momenti cruciali degli ultimi giorni del Terzo Reich. Scritto da Jean-Christophe Brisard, tra i pochi giornalisti ad aver avuto accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici, Hitler è morto è illustrato dal talentuoso artista Alberto Pagliaro".

In occasione degli Star Days 2021, l’evento pensato da Star Comics per mantenere saldo il ponte tra lettori e autori nei tempi del Covid, la casa editrice ha annunciato che Alberto Pagliaro interverrà il 20 maggio in diretta streaming sul sito stardays.it, con una sessione di dedica per raccontare in anteprima Hitler è morto. In cima all'articolo potete dare un'occhiata all'annuncio con tutti i dettagli, mentre in calce trovate il link per scoprire ulteriori dettagli sull'opera.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Hitler è morto non è l'unica novità degli Star Days 2021. La casa editrice infatti ha già svelato una prima serie di annunci lo scorso 8 aprile, mentre una seconda tranche di nuove uscite è stata presentata il 15 dello stesso mese. Non perdete l'occasione per dare un'occhiata a tutte le novità, e fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti!