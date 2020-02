Una star del NBA indossa delle bellissime sneakers personalizzate di Vegeta

Sono sempre più le star, sia del mondo dello spettacolo che dello sport, che mostrano interesse verso gli anime. Ovviamente, uno dei più amati e celebrati è senza dubbbio Dragon Ball Super. Diamo un'occhiata a queste splendide sneakers indossate da una star del basket che omaggia Vegeta.

Infatti, la giovane star della squadra dello Utah Jazz, Royce Khalil O'Neal, ha mostrato delle bellissime sneakers che potete vedere in calce alla notizia. Le scarpe presentano Vegeta in due aspetti: su un lato vediamo la parte contemplativa del personaggio creato da Akira Toriyama, mentre da un altro lato il Principe dei Saiyan sfoggia tutta la sua rabbia combattiva. Utile nelle partite di NBA. La scarpe sono delle Nike KD 12 e sono state personalizzate per il giocatore dall'artista andr3wtl. I colori sono il blu e il giallo, i colori che vediamo più spesso indossare allo stesso Vegeta, che appare in versione Super Saiyan Blu, trasformazione introdotta per la prima volta proprio in Dragon Ball Super.

Non possiamo avere queste scarpe bellissime, ma potremo avere i nuovi Funko Pop di Dragon Ball Super che sono stati annunciati al Toy Fair 2020 di New York per allargare la nostra collezione. Vi lasciamo con questo artwork di Gohan Super Saiyan God interpretato da un fan.