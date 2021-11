Star Trek Klingon: cover e dettagli sulla serie a fumetti in arrivo nel 2022

L'universo narrativo di Star Trek continua ancora oggi ad essere approfondito grazie a nuovi progetti televisivi e prodotti per le piattaforme di streaming, ma anche attraverso serie a fumetti nate con l'idea di approfondire determinati personaggi e le leggende a loro legate, come promette di fare Star Trek: Klingons, in arrivo nel 2022.

Gli sceneggiatori Jackson Lanzing e Collin Kelly, già autori di Star Trek: Year Five, tornano a narrare una delle storie più interessanti dell'immaginario ideato da Gene Roddenberry nella prima metà degli anni '60, ovvero la leggenda di Kahless l'Indimenticabile, il più grande guerriero del temuto Impero Klingon.

Dalla morte di suo fratello Morath, fino alle gesta che gli sono valse quell'appellativo così altisonante, i due autori, affiancati dall'artista Timothy Green II, porteranno su carta un grande omaggio alla razza aliena più amata dai fan di Star Trek. In calce alla notizia trovate inoltre la spettacolare cover firmata da Green stesso.

Dalle parole espresse da Kelly, sembra che i due avessero già pensato alla storia, molto prima di iniziare a collaborare vivamente con il franchise, e ora hanno ottenuto questa incredibile opportunità. Anche l'editor Heather Antos si è definito entusiasta della nuova serie: "Non c'è Star Trek senza la moltitudine di specie aliene che chiamano l'universo "Casa". Dai Klingon ai Ferengi, dai Vulcaniani ai Trill e oltre, è così emozionante addentrarsi in ciò che rende ogni specie unica nel suo genere, e un'aggiunta preziosa al mondo di Star Trek!"

Ricordiamo che per l'anniversario del franchise di Star Trek arriverà una speciale docuserie, e vi lasciamo al simpatico easter egg dell'Enterprise presente in Dragon Ball Z.