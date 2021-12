Star Wars #19: il viaggio di Luke Skywalker per divenire un vero Jedi

Prosegue la narrazione dell’addestramento di Luke Skywalker per diventare un vero Cavaliere Jedi nella serie a fumetti di Star Wars. Nel 19esimo volume Charles Soule e Marco Castiello rendono i lettori partecipi del viaggio del giovane Skywalker, arrivato in luoghi pericolosi ma piuttosto importanti all’interno dell’universo espanso.

È stata la stessa Marvel Comics a promuovere gli eventi del numero in questione, la cui uscita è prevista per l’8 dicembre negli USA, rivelando anche la cover firmata da Carlo Pagulayan che potete vedere in calce alla notizia. Stando a quanto comunicato dal colosso americano, Luke continuerà il suo cammino, ed esplorerà più a fondo il suo rapporto con la Forza, considerando tutte le conseguenze del fatidico incontro con Darth Vader, visto nella pellicola L’Impero Colpisce Ancora.

Tra i pianeti dove deciderà di andare si trovano Ilum e Lothal, che molti di voi ricorderanno per essere apparsi in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels. Non si tratta però unicamente di un mero riferimento. Ilum è infatti un pianeta estremamente importante nelle trame galattiche dell’universo creato da Lucas, in quanto è dove il Maestro Jedi Yoda portava i Padawan a cercare i cristalli kyber, necessari per costruire le loro spade laser, ed è anche dove Cal Kestis, protagonista del videogioco Jedi: Fallen Order, si reca per lo stesso motivo.

Nell’episodio VII, Ilum è diventata la Base Starkiller del Primo Ordine, ed è proprio in questo numero della serie a fumetti che si nota già la forte presenza, e influenza, imperiale presente sul pianeta. Allo stesso modo Lothal occupa uno spazio rilevante nella lore di Star Wars. È il pianeta natio di Ezra Bridger, protagonista di Rebels, e prima degli eventi della Trilogia Originale era sotto il controllo dell’Impero.

Vedere Luke a Lothal rende più vicino il giovane Skywlaker a Ezra, nato appena pochi giorni prima, quando venne formato l’Impero Galattico. È interessante notare come sia Lothal che Tatooine, luogo di nascita di Luke, sono due pianeti dell’Orlo Esterno aventi, e mentre il primo ha due lune gemelle, il secondo ha due soli gemelli. Infine Skywalker prima di arrivare alla luna di Al’doleem, visita anche Arashar, inedito nell’universo di Star Wars.